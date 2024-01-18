شولتس يدعو أوروبا إلى زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا

طالب المستشار الألماني، أولاف شولتس، الاتحاد الأوروبي بزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وذلك خوفًا من أن يُترك وحيدًا في "مواجهة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق صحيفة "بوليتيكو".

وقالت "بوليتيكو" في مقال نشرته اليوم الخميس، إن "الفوز المذهل الذي حققه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا هذا الأسبوع، سيؤدي إلى زيادة المخاطر".

وأضافت أنه "من المعقول للغاية أن تضطر أوروبا إلى ايجاد طريقتها الخاصة للتعامل مع روسيا، إذا أصبح ترامب رئيسًا مرة أخرى".

وأكدت الصحيفة أنه "في مواجهة هذا الخطر، سيتعين على شولتس الطلب بإصرار من قادة الاتحاد الأوروبي أن يكثفوا جهودهم ويقدموا مساهمة أكبر لتحقيق النصر على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأشارت إلى أن شولتس يعرب بشكل متزايد عن خيبة أمله إزاء مستوى المساعدة العسكرية التي تقدمها دول الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

ووفقًا للمقال، فإن التحدي الأكبر الذي يواجه الأمن الأوروبي منذ الحرب الباردة، هو الاحتمال الرهيب المتمثل في الاضطرار إلى تمويل وتسليح أوكرانيا دون دعم الولايات المتحدة، وهو ما من شأنه أن يكشف خطوط الصدع السياسية في الاتحاد الأوروبي.