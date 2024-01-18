شولتس يدعو أوروبا إلى زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا
طالب المستشار الألماني، أولاف شولتس، الاتحاد الأوروبي بزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وذلك خوفًا من أن يُترك وحيدًا في "مواجهة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق صحيفة "بوليتيكو".
وقالت "بوليتيكو" في مقال نشرته اليوم الخميس، إن "الفوز المذهل الذي حققه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا هذا الأسبوع، سيؤدي إلى زيادة المخاطر".
وأضافت أنه "من المعقول للغاية أن تضطر أوروبا إلى ايجاد طريقتها الخاصة للتعامل مع روسيا، إذا أصبح ترامب رئيسًا مرة أخرى".
وأكدت الصحيفة أنه "في مواجهة هذا الخطر، سيتعين على شولتس الطلب بإصرار من قادة الاتحاد الأوروبي أن يكثفوا جهودهم ويقدموا مساهمة أكبر لتحقيق النصر على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وأشارت إلى أن شولتس يعرب بشكل متزايد عن خيبة أمله إزاء مستوى المساعدة العسكرية التي تقدمها دول الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.
ووفقًا للمقال، فإن التحدي الأكبر الذي يواجه الأمن الأوروبي منذ الحرب الباردة، هو الاحتمال الرهيب المتمثل في الاضطرار إلى تمويل وتسليح أوكرانيا دون دعم الولايات المتحدة، وهو ما من شأنه أن يكشف خطوط الصدع السياسية في الاتحاد الأوروبي.
وعلى ما بدا أنه استجابة لجهود شولتس في زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم الخميس، أن بلاده تعتزم تزويد أوكرانيا بـ50 قنبلة AASM جوّالة شهريًا، اعتبارًا من يناير الجاري ولمدة عام، وفق مقال الصحيفة.
ونقلت عن الوزير ليكورنو، قوله: "ستبدأ فرنسا تزويد أوكرانيا بـ50 قنبلة AASM شهريًّا اعتبارًا من يناير على مدار العام".
وفي وقت سابق، أعلن ليكورنو أن الجيش الأوكراني لم يستطع الارتقاء إلى مستوى التوقعات التي تم "الرهان" عليها خلال الهجوم المضاد، العام الماضي، ضد القوات الروسية، بحسب الصحيفة.
وأشارت إلى قول ليكورنو في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" إن "الهجوم المضاد الذي شنَّته كييف الصيف الماضي لم يحقق النتيجة المرجوة".
واعتبر ليكورنو أن النزاع بات الآن "مجمدًا"، وأن باريس ستزود كييف بـ40 صاروخًا موجهًا من طراز "سكالب" في النصف الأول من عام 2024، بحسب المقال.
وأوضحت الصحيفة في مقالها أن هذه القنبلة تعتبر قنبلة موجهة ذكية، يتم توجيهها باستخدام الأقمار الصناعية اعتمادًا على أنظمة متعددة بينها نظام الملاحة GPS، كما تتمتع بقدرة كبيرة على المناورة.