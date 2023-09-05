هل تتجه الهند لتغيير اسمها إلى "بهارات"؟
قالت وسائل إعلام هندية، اليوم الثلاثاء، إن تكهنات تشير إلى توجه رسمي لتغيير اسم البلاد من "الهند" إلى "بهارات".
وكانت دعوة عشاء وجهها المكتب الرئاسي، للمشاركين في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها البلاد السبت المقبل، أثارت جدلًا واسعًا بعد أن تم توجيهها باسم "رئيس بهارات" لا رئيس الهند.
ووفق صحيفة "إنديان إكسبرس" الهندية، فإن هناك تكهنات بتغيير رسمي لاسم البلاد من الهند إلى "بهارات"، على الرغم من أن المادة الأولى من الدستور تستخدم الاسمين بالتبادل: "الهند، أي بهارات، يجب أن تكون اتحادًا للولايات".
وأشارت الصحيفة إلى أن "العديد من الأسماء أيضًا مثل بنك الاحتياطي الهندي والسكك الحديدية الهندية لديها بالفعل متغيرات هندية تحتوي على كلمة (بهاراتيا)".
من جهته، كتب الأمين العام للكونغرس الهندي غيرام راميش عبر حسابه على منصة "إكس"،: "أرسل راشتراباتي بهوان دعوة لحضور حفل عشاء مجموعة العشرين في 9 سبتمبر باسم رئيس بهارات بدلًا من التسمية المعتادة".
واتهم راميش رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بـ "تشويه التاريخ وتقسيم الهند".
وكانت المحكمة العليا في البلاد رفضت العام 2020، قانون العزل السياسي الذي يسعى إلى إزالة كلمة "الهند" من الدستور والاحتفاظ بـ"بهارات" فقط من أجل "ضمان تغلب مواطني هذا البلد على الماضي الاستعماري".
وقالت المحكمة: "الهند تسمى بالفعل بهارات"، بحسب الصحيفة الهندية.