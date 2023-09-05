هل تتجه الهند لتغيير اسمها إلى "بهارات"؟

قالت وسائل إعلام هندية، اليوم الثلاثاء، إن تكهنات تشير إلى توجه رسمي لتغيير اسم البلاد من "الهند" إلى "بهارات".

وكانت دعوة عشاء وجهها المكتب الرئاسي، للمشاركين في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها البلاد السبت المقبل، أثارت جدلًا واسعًا بعد أن تم توجيهها باسم "رئيس بهارات" لا رئيس الهند.