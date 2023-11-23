مالي أول وجهة لقائد النظام العسكري في النيجر

يبدأ قائد النظام العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، اليوم الخميس، زيارة "صداقة وعمل" إلى باماكو، بحسب بيان صحفي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي المالية.

وتعتبر مالي أول دولة اختارها رئيس المجلس الوطني الانتقالي لخروجه الرسمي الأول من النيجر منذ توليه السلطة في 26 يوليو، إثر انقلاب عسكري على الرئيس المخلوع محمد بازوم.