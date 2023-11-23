مالي أول وجهة لقائد النظام العسكري في النيجر
يبدأ قائد النظام العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، اليوم الخميس، زيارة "صداقة وعمل" إلى باماكو، بحسب بيان صحفي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي المالية.
وتعتبر مالي أول دولة اختارها رئيس المجلس الوطني الانتقالي لخروجه الرسمي الأول من النيجر منذ توليه السلطة في 26 يوليو، إثر انقلاب عسكري على الرئيس المخلوع محمد بازوم.
وخلال إقامته القصيرة، من المقرر أن يتم استقبال الجنرال عبد الرحمن تياني من قبل رئيس الفترة الانتقالية العقيد عاصمي غويتا في قصر كولوبا.
وينتظر أن يعالج رئيسا البلدين القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما على المستوى الأمني، مع التركيز على تنفيذ تفاهمات تحالف دول الساحل التي أنشأها ميثاق "ليبتاكو غورما" الذي تم التوقيع على وثيقته من قبل رؤساء دول الدول الأعضاء الثلاث (مالي – بوركينا فوسو – النيجر).