المرصد: "ميليشيات إيران" في سوريا تخسر 32 عنصرا خلال شهر
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن حجم الخسائر البشرية التي تكبدتها "الميليشيات الإيرانية" في سوريا خلال شهر واحد.
وذكر المرصد السوري في إحصائية له أن "ميليشيات إيران في سوريا خسرت 32 عنصرا قتلوا في استهدافات جوية وبرية من جانب العناصر المسلحة".
وكشف المرصد عن "استغلال تلك الميليشيات لفاجعة الزلزال الإنسانية التي ضربت البلاد".
"رغم الكارثة الإنسانية التي مرت بها عموم مناطق سوريا، استغلت الميليشيات عملية دخول المساعدات من الأراضي العراقية عبر استقدامها أسلحة وذخائر إلى مواقعها في محافظة دير الزور"
المرصد السوري لحقوق الإنسان
كذلك شهدت مناطق غرب الفرات مطلع شهر فبراير/شباط "حملة اعتقالات" في صفوف "الميليشيات" الموالية لإيران من قبل الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" اللبناني طالت 11 عنصرا على الأقل.
وتابع المرصد أنه "رغم الكارثة الإنسانية التي مرت بها عموم مناطق سوريا، استغلت الميليشيات عملية دخول المساعدات من الأراضي العراقية عبر استقدامها أسلحة وذخائر إلى مواقعها في محافظة دير الزور".