المرصد: "ميليشيات إيران" في سوريا تخسر 32 عنصرا خلال شهر

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن حجم الخسائر البشرية التي تكبدتها "الميليشيات الإيرانية" في سوريا خلال شهر واحد.

وذكر المرصد السوري في إحصائية له أن "ميليشيات إيران في سوريا خسرت 32 عنصرا قتلوا في استهدافات جوية وبرية من جانب العناصر المسلحة".

وكشف المرصد عن "استغلال تلك الميليشيات لفاجعة الزلزال الإنسانية التي ضربت البلاد".