"بلومبرغ": 10 دول أوروبية تعتزم إرسال قوات إلى أوكرانيا كضمانات أمنية

أبدت نحو 10 دول أوروبية استعدادها لإرسال قوات إلى أوكرانيا كجزء من الضمانات الأمنية للبلاد بعد اتفاق السلام، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن أشخاص "مطّلعين".

ووضع المسؤولون الأوروبيون، الثلاثاء، خطة لإرسال "قوة طمأنة" متعددة الجنسيات لردع "أي عدوان روسي مستقبلي" عن أوكرانيا، بانتظار موافقة الرئيس دونالد ترامب، بحسب المسؤولين.

وتتضمن المرحلة الأولى، بحسب التقارير، نشر قوات أوروبية، بما في ذلك مئات الجنود البريطانيين والفرنسيين في أوكرانيا، بعيداً عن خط المواجهة، لمساعدة جيشها في التدريب والتعزيزات.

فيما تتضمن مرحلة لاحقة من الخطة توفير دعم أمريكي للمساهمة في تبادل المعلومات الاستخباراتية، ومراقبة الحدود، وإمدادات الأسلحة وربما الدفاع الجوي.

ولا يزال الحجم الإجمالي والدور الذي ستلعبه القوة الأوروبية غير واضحيْن، لكن من المتوقع الاتفاق على التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

واستبعد الرئيس ترامب، الثلاثاء، إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا بمجرد توقيع اتفاق السلام، لكنه اقترح بدلاً من ذلك أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم الدعم الجوي لمراقبة سماء البلاد.

وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز"، في إشارة إلى أوروبا: "فيما يتعلق بالأمن، فهم مستعدون لإرسال قوات برية. نحن مستعدون لمساعدتهم في أمورٍ أخرى، خاصةً - ربما يُمكن الحديث عن ذلك جوًا - لأنه لا أحد يمتلك ما لدينا من معدات".

ولا يزال حجم المساعدات الأمريكية غامضا، لكن مسؤولين أوروبيين يتوقعون، على الأقل، أن تقدم واشنطن معلومات استخباراتية وأسلحة من خلال شركاء أوروبيين، وفقاً لـ"بلومبرغ".