مقتل 10 أفراد أمن بانفجار عبوة ناسفة في الهند

قُتل عشرة من عناصر الأمن الهنود وسائقهم المدني في ولاية تشاتيسغار الأربعاء، في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور مركبتهم، حسبما أكدت الشرطة لوكالة فرانس برس متهمة متمردين ماويين بالوقوف وراء الهجوم.

وقال فيفيكانند المسؤول الكبير في شرطة تشاتيسغار أحد معاقل الماويين "كانوا عائدين من عملية عندما وقع الانفجار الذي استهدف مركبتهم".

وقتل رجال الاحتياط في الشرطة في طريق عودتهم من مهمة تحقيق حول الحركات المتمردة في إقليم دوانتيوندا المعزول.

وهي أسوأ خسائر تتكبدها قوات الأمن في الهند منذ أكثر من سنتين.