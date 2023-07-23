مسؤول أوكراني: مقتل مدني في هجوم روسي ليلي على أوديسا

أعلن حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر، فجر الأحد مقتل مدنيّ واحد على الأقلّ وإصابة نحو 15 شخصا بينهم أطفال بجروح، في هجوم روسي ليلي على مدينة أوديسا الساحليّة بجنوب أوكرانيا.

وكتب كيبر على تلغرام: "للأسف قُتل مدنيّ نتيجة الهجوم الإرهابي الليلي للروس على أوديسا".

وقال: "نُقِل 14 شخصا إلى مستشفيات في المدينة، ثلاثة منهم أطفال".

وكان كيبر تحدث في بادئ الأمر عن "أضرار لحقت بالبنية التحتية المدنية وبمبان سكنية وبمؤسسة دينية".

من جهته، طالب رئيس الإدارة الرئاسيّة أندريه يرماك بـ"مزيد من أنظمة الصواريخ الدفاعيّة" والصواريخ التكتيكيّة لأوكرانيا.