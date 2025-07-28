لجنة برلمانية إيرانية تطالب بإعادة النظر في السياسة الخارجية

طالب أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، بمراجعة العقيدة السياسية الخارجية الإيرانية.

وأكد النواب، خلال اجتماع اللجنة مع الرئيس مسعود بزشكيان، على ضرورة إعطاء الأولوية للقوات المسلحة وتعزيز القدرات الدفاعية في مشروع موازنة العام الإيراني المقبل.

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وأوضح المتحدث باسم اللجنة، إبراهيم رضائي، في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن النواب شددوا خلال اللقاء على أهمية تزويد القوات المسلحة والمراكز الحدودية بالمعدات اللازمة، وتطوير العلاقات مع الدول المجاورة، ومواكبة التكتلات الجديدة في السياسة الدولية.

وأضاف رضائي: "دعا النواب إلى تحرك دبلوماسي فاعل لدعم سكان غزة، وإحياء العلاقات مع الدول المؤثرة، والتعامل بندية مع القوى الكبرى، خاصة مجموعة 1+5، والتصدي الحازم في حال تفعيل "آلية الزناد"، إضافة إلى ضرورة بناء ردع نووي، ومراجعة العقيدة السياسية الخارجية الإيرانية، وتوثيق جرائم الكيان الصهيوني داخل إيران".

وأوضح أن "أعضاء اللجنة أطلعوا الرئيس بزشكيان على أبرز مخاوفهم وتوجهاتهم، التي تمحورت حول قضايا الأمن القومي، وتعزيز القدرات الدفاعية، وتطوير السياسة الخارجية بما يتماشى مع التحديات الإقليمية والدولية".

وأشار رضائي إلى أن أعضاء اللجنة شددوا على أهمية الانسجام بين الحكومة والبرلمان، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة داخليًا من خلال تحسين معيشة منتسبي القوات المسلحة، والتصدي للمدراء المقصرين، وتفعيل استراتيجية الدفاع المدني في القطاعات الحيوية.