روسيا تعلن سيطرتها على بلدة "ياكوفليفكا" في دونيتسك بأوكرانيا

أعلنت روسيا، الأحد، سيطرة قواتها على قرية "ياكوفليفكا" الواقعة في أراضي دونيتسك، بعد مواصلة عملياتها الهجومية على محور دونيتسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، إنه "في الوقت الحاضر انتهت القوات الروسية من تطهير القرية من فلول الجيش الأوكراني هناك"، مشيرة إلى أن "حصيلة قتلى الأوكرانيين على محور دونيتسك تجاوزت 40 جنديًا خلال يوم" على حدّ وصفها.