تحولات على خط المواجهة في معركة روسيا وأوكرانيا على باخموت

على الرغم من تأكيد الجيش الأوكراني أنه سيبقى في باخموت، فقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن قبضته على المدينة كانت ضعيفة وأن القوات الروسية تحقق مكاسب جديدة. على الرغم من أن القيمة الإستراتيجية لباخموت قابلة للنقاش، إلا أن موسكو تبحث عن نصر بعد سلسلة من النكسات.

قال يفغيني ف. بريجوزين ، قائد مجموعة فاغنر الروسية ، الأسبوع الماضي إن مقاتليه استولوا على النصف الشرقي من باخموت - وهو تأكيد رفضه الجيش الأوكراني في ذلك الوقت ، قائلاً إن جنوده ما زالوا يقاتلون هناك.

لكن وكالة المخابرات الدفاعية البريطانية قالت يوم السبت إن مقاتلي فاغنر "سيطروا" على معظم شرق المدينة خلال الأيام الأربعة الماضية. وأضافت أن نهر باخموتكا ، الذي يمتد من الشمال إلى الجنوب عبر وسط المدينة ، يمثل الآن خط المواجهة ويمكن أن يعيق التقدم الروسي نحو الغرب.

أظهرت صور الأقمار الصناعية الأخيرة أن الجسور عبر نهر باخموتكا، والتي كانت قبل الحرب محاطة بالنباتات التي تم الاعتناء بها جيدًا ومسارات المشي الصاخبة، قد دمرت.