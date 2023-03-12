تحولات على خط المواجهة في معركة روسيا وأوكرانيا على باخموت
أصرت أوكرانيا يوم السبت على أن قواتها تصد الهجمات الروسية التي لا هوادة فيها في باخموت، حتى في الوقت الذي قال فيه محللون غربيون إن القوات الروسية استولت على معظم شرق المدينة المحاصرة وأنشأت خطًا أماميًا جديدًا يخترق وسطها.
وبحسب تقرير لنيويورك تايمز، أدى التقدم الروسي التدريجي والعدد الكبير من الضحايا الأوكرانيين إلى إثارة الحديث عن انسحاب من مدينة باخموت في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا التي دمرتها شهور من القتال. لكن المسؤولين الأوكرانيين يقولون إن الخسائر الروسية في باخموت أسوأ من خسائرهم، وأشاروا إلى أنهم سيتبعون إستراتيجية نزيف الجيش الروسي قبل الهجوم المضاد الأوكراني المخطط له.
على الرغم من تأكيد الجيش الأوكراني أنه سيبقى في باخموت، فقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن قبضته على المدينة كانت ضعيفة وأن القوات الروسية تحقق مكاسب جديدة. على الرغم من أن القيمة الإستراتيجية لباخموت قابلة للنقاش، إلا أن موسكو تبحث عن نصر بعد سلسلة من النكسات.
قال يفغيني ف. بريجوزين ، قائد مجموعة فاغنر الروسية ، الأسبوع الماضي إن مقاتليه استولوا على النصف الشرقي من باخموت - وهو تأكيد رفضه الجيش الأوكراني في ذلك الوقت ، قائلاً إن جنوده ما زالوا يقاتلون هناك.
لكن وكالة المخابرات الدفاعية البريطانية قالت يوم السبت إن مقاتلي فاغنر "سيطروا" على معظم شرق المدينة خلال الأيام الأربعة الماضية. وأضافت أن نهر باخموتكا ، الذي يمتد من الشمال إلى الجنوب عبر وسط المدينة ، يمثل الآن خط المواجهة ويمكن أن يعيق التقدم الروسي نحو الغرب.
أظهرت صور الأقمار الصناعية الأخيرة أن الجسور عبر نهر باخموتكا، والتي كانت قبل الحرب محاطة بالنباتات التي تم الاعتناء بها جيدًا ومسارات المشي الصاخبة، قد دمرت.
وقالت الوكالة البريطانية إن أوكرانيا فجرت في وقت سابق المعابر العائمة لمنع تقدم روسيا فوق النهر - ويبدو أنها تستخدمه الآن كخط دفاعي جديد.
وقالت: "مع قدرة الوحدات الأوكرانية على إطلاق النار من المباني المحصنة إلى الغرب، أصبحت هذه المنطقة منطقة مقتل، مما يجعلها على الأرجح صعبة للغاية لقوات فاغنر التي تحاول مواصلة هجومها الأمامي غربًا" ، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية لا تزال معرضة للخطر وسط استمرار الجهود الروسية لتطويقهم.
من جهته قال معهد دراسة الحرب، وهو مجموعة بحثية في واشنطن، مساء الجمعة إن القوات الروسية "حققت مكاسب" في باخموت وتقوم بتطهير الجزء الشرقي من المدينة.
فيما قال الجيش الأوكراني في بيان يوم السبت إن قواته "تقدم صدًا لائقًا" للقوات الروسية وما زالت تحتفظ بالمدينة.
وأضافت أن قائد القوات البرية الأوكرانية، العقيد أولكسندر سيرسكي، كان في "أهم منطقة" على خط المواجهة ويتخذ "التدابير اللازمة لإبقاء باخموت تحت السيطرة الأوكرانية".
قال المتحدث باسم القيادة الشرقية الأوكرانية ، سيرهي شيريفاتي ، بعد ظهر يوم السبت على التلفزيون الوطني ، إن القوات الروسية أطلقت النار على مواقع أوكرانية حول بخموت 157 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأضاف أن المدينة نفسها تعرضت للهجوم 16 مرة ، وكان بداخلها 23 "اشتباكًا قتاليًا".
اقترح كل من المسؤولين الأوكرانيين والروس أن سقوط باخموت يمكن أن يساعد في تمهيد الطريق لقوات موسكو للقيام بخطوة أوسع في شرق أوكرانيا. مع توقع شن أوكرانيا هجومها الخاص في الأسابيع المقبلة ، أوضح الجنرال سيرسكي يوم السبت أن الدفاع عن باخموت كان مفتاح تلك الجهود.
وقال في البيان "من الضروري كسب الوقت لتكديس الاحتياطيات وبدء هجوم الربيع المضاد ، وهو ليس ببعيد".
من المحتمل أن تركز تلك الحملة على الجنوب ، وفقًا لمحللين عسكريين ومسؤولين أوكرانيين ، الذين أشاروا إلى أن أوكرانيا قد تحاول الاقتراب من ميناء ميليتوبول الذي تسيطر عليه روسيا ودق إسفين بين القوات الروسية في شبه جزيرة القرم وتلك الموجودة في شرق أوكرانيا.