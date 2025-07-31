البيت الأبيض: ترامب وقع أمرا تنفيذيا لتعديل مستويات الرسوم الجمركية المضادة على بعض الدول

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ترامب: خطة كندا للاعتراف بدولة فلسطينية لن تُفسد المحادثات التجارية

ترامب: خطة كندا للاعتراف بدولة فلسطينية لن تُفسد المحادثات التجارية
دونالد ترامب ومارك كارنيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
31 يوليو 2025، 9:33 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن خطط كندا للاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماع للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول لا تروق له، لكنه أضاف أنها لا تُفسد محادثات التجارة مع أوتاوا.

يأتي ذلك، بعدما أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2025.

وفي وقت سابق الخميس، علّق ترامب، على إعلان كندا عزمها الاعتراف، بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، ملوّحًا بفرض رسوم جمركية على الدولة الجارة لبلاده الواقعة في أمريكا الشمالية.

وقال في منشور على منصة "تروث سوشيال": "ياه! أعلنت كندا للتو أنها تدعم إقامة دولة لفلسطين. سيجعل ذلك من الصعب جدًّا علينا إبرام صفقة تجارية معهم. أوه كندا!!."

وفي بيان، قال كارني: "تعتمد كندا في هذا القرار على التزام السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات ضرورية تشمل تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء إصلاح جذري في نظام الحكم، وإجراء انتخابات عامة في 2026 لن تُشارك فيها حماس، ونزع السلاح عن الدولة الفلسطينية".

كما انتقد في بيانه تصرفات إسرائيل التي تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

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