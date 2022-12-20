زيلينسكي يزور "باخموت" الجبهة الساخنة شرق أوكرانيا

وسبق أن أعلنت القوات الروسية السيطرة على قرى ومناطق تقع عند أطراف المدينة، ولكن يبدو أن القوات الأوكرانية تسيطر على باخموت وقسم من ضواحيها.

وقال معهد دراسات الحروب الذي مقره في الولايات المتحدة في تقرير، الإثنين، إن "القوات الروسية خسرت مواقع جنوب باخموت في 18 كانون الأول/ديسمبر، وواصلت هجماتها البرية قرب باخموت ومدينة دونيتسك".