يعتبرها من "المحرمات".. أصول الجد الجزائري تلاحق بارديلا

تطرح الأصول الجزائرية للجد الأكبر لجوردان بارديلا، قائد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، مفارقة في الأوساط السياسية.

وتقوم أيديولوجيا الحزب على معاداة المهاجرين وعلى جعل "فرنسا للفرنسيين" لكن السياسي الشاب المرشح لرئاسة الوزراء حال فوز حزبه بالانتخابات التشريعية المرتقبة، هو في الأصل سليل عائلة جزائرية هاجرت إلى فرنسا قبل نحو قرن، ويرفض بارديلا الخوض مطلقًا في هذا الموضوع المصنّف من "المحرمات".

من القبائل إلى ليون

وكان الجد الأكبر لجوردان بارديلا عاملاً جزائريًا مهاجرًا، استقر في فرنسا بمنطقة ليون بداية ثلاثينيات القرن الماضي، وهو سليل إحدى قرى القبائل الجزائرية، وفق تقرير لمجلة "جون أفريك".

وبحسب التقرير فإن بارديلا لم يخض قط في هذا الموضوع الذي يبدو "موضوعًا ممنوعًا من الطرح" داخل عائلة بارديلا، ويُعتبر السؤال عن أصول السياسي الشاب "من المحرمات" داخل حزبه.

ويتعقب تقرير "جون أفريك" خطى "الجد الأول" لبارديلا، مهند الصغير مادا، سليل منطقة القبائل الجزائرية، وتحديدًا قرية قندوز، بمحافظة بجاية.

وتعود "جون أفريك" إلى عشرينيات القرن الماضي حيث كانت الجزائر آنذاك "فرنسية"، وفي هذه البلدة الصغيرة الملتصقة بالجبال المواجهة لوادي الصومام، يعيش السكان على زراعة أشجار الزيتون وتربية الماعز والأغنام، وكما هي الحال في أي مكان آخر في منطقة القبائل، ينتشر الفقر في كل مكان.