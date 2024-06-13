في تطور لافت.. البيت الأبيض لا يستبعد "تخفيفا" عن هانتر بايدن

في تطور لافت، لم يستبعد البيت الأبيض تخفيفًا محتملاً لحكم هانتر بايدن، نجل الرئيس الذي أدين بثلاث جرائم أسلحة فيدرالية، ومن المقرر أن يحكم عليه قاض في الأشهر المقبلة. وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين يوم الأربعاء على متن طائرة الرئاسة بينما كان الرئيس جو بايدن يسافر لحضور قمة مجموعة السبع في إيطاليا: "كما نعلم جميعًا، لم يتم تحديد موعد للحكم بعد".

وأردفت أنها لم تتحدث مع الرئيس حول هذه القضية منذ صدور الحكم يوم الثلاثاء.

واستبعد بايدن بشكل نهائي العفو عن ابنه خلال مقابلة أجرتها معه قناة "إيه بي سي نيوز" الأسبوع الماضي.