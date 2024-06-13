في تطور لافت.. البيت الأبيض لا يستبعد "تخفيفا" عن هانتر بايدن
في تطور لافت، لم يستبعد البيت الأبيض تخفيفًا محتملاً لحكم هانتر بايدن، نجل الرئيس الذي أدين بثلاث جرائم أسلحة فيدرالية، ومن المقرر أن يحكم عليه قاض في الأشهر المقبلة. وفق وكالة "أسوشيتد برس".
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين يوم الأربعاء على متن طائرة الرئاسة بينما كان الرئيس جو بايدن يسافر لحضور قمة مجموعة السبع في إيطاليا: "كما نعلم جميعًا، لم يتم تحديد موعد للحكم بعد".
وأردفت أنها لم تتحدث مع الرئيس حول هذه القضية منذ صدور الحكم يوم الثلاثاء.
واستبعد بايدن بشكل نهائي العفو عن ابنه خلال مقابلة أجرتها معه قناة "إيه بي سي نيوز" الأسبوع الماضي.
وقالت جان بيير عن تصريحات الرئيس حول العفو المحتمل: "لقد كان واضحاً جداً، ومباشراً للغاية، وقاطعاً للغاية". ولكن على سبيل التخفيف، "ليس لدي أي شيء أبعد من ذلك".
والعفو تعبير عن جريمة جنائية يعيد للشخص بعض الحقوق، مثل التصويت، التي يفقدها الشخص عند إدانته. وفي الوقت نفسه، فإن تخفيف العقوبة يقلل من العقوبة، لكنه يترك الإدانة سليمة.
ويمثل موقف البيت الأبيض تحولا عما قاله في سبتمبر/أيلول، عندما سُئل جان بيير عما إذا كان الرئيس "سيعفو عن ابنه أو يخفف عنه إذا أدين".
ورد السكرتير الصحفي في ذلك الوقت قائلاً: "لقد أجبت عن هذا السؤال من قبل. لقد طُلب مني ذلك منذ وقت ليس ببعيد، منذ بضعة أسابيع. لقد كنت واضحًا جدًا، وقلت لا".
وأدين هانتر بايدن بالكذب في استمارة شراء الأسلحة الإلزامية بقوله، إنه لم يكن يتعاطى المخدرات أو يدمنها بشكل غير قانوني، وكان يحمل السلاح بشكل غير قانوني لمدة 11 يومًا.
وتصل عقوبة التهم الثلاث إلى السجن 25 عامًا. ولكن مسألة ما إذا كان نجل الرئيس سيقضي أي وقت خلف القضبان أمر متروك لقاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ماريلين نوريكا.
ولم يحدد القاضي، الذي رشحه الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، موعدًا لإصدار الحكم على الفور. وفق وكالة "أسوشيتد برس".