سعي دولي لحيازة "إف 16" الأمريكية.. ما سر الإقبال على "المقاتلة المغرية"؟

وأوضح سوليفان، خلال مؤتمر صحفي في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، قبيل انعقاد قمة الناتو، أن بايدن يؤيد خطة تسليم طائرات "إف 16" إلى تركيا، وفق ما أوردته وكالات الأنباء العالمية.

في موازاة ذلك، تسعى أوكرانيا جاهدة للحصول على هذا النوع من المقاتلات، بهدف تغيير موازين حربها مع روسيا التي بدأت في شباط/فبراير عام 2022، وهو الأمر الذي تعتبره روسيا "تهديدًا نوويًا".

وفي أيار/مايو الماضي، أبدى الرئيس الأمريكي استعدادًا للسماح لدول أخرى بتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف 16"، في قرار وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "تاريخي".

ونقلت وكالة "فرانس برس"، أمس الخميس، عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قوله إن موسكو ستعتبر مقاتلات "إف 16" التي ستسلم لأوكرانيا "تهديداً نوويًا غربيًا".

تصريح الوزير الروسي يشير إلى خطورة مقاتلات "إف 16"، وسط السعي الدولي لحيازتها، فما سر هذه الطائرة المقاتلة؟ وما شروط حيازتها ومواصفاتها؟

شروط حيازة "إف 16" ومواصفاتها

يخضع تسليم طائرات "إف 16" عبر دولة أخرى لموافقة مسبقة من واشنطن، وتحديدًا لإذن من وزارة الخارجية الأمريكية، وذلك حرصًا على حماية التكنولوجيا العسكرية الأمريكية.

وما تزال "إف 16" في دائرة الضوء على مدى 40 عامًا بعد رحلتها الأولى، وفق ما أورده موقع "شيفارد ميديا" المتخصص بأخبار الدفاع.

وقال الموقع: "تعد (إف 16 في) أحدث نسخة من المقاتلة وأكثرها طلبًا.. إنها طائرة متعددة المهام من الجيل الرابع، وتستهدف في المقام الأول عملاء التصدير".

وأشار الموقع إلى أن هذه النسخة المقاتلة تمتاز بإلكترونيات الطيران المتقدمة؛ مثل رادار APG-83 AESA؛ وقمرة القيادة الحديثة، وخزانات الوقود المطابقة، ونظام لتجنب والاصطدام الأرضي التلقائي؛ وشاشة عرض مركزية توفر صورًا تكتيكية للطيارين على شاشة عالية الدقة 6 × 8 بوصات؛ وعمر خدمة هيكلية ممتد يصل إلى 12000 ساعة.