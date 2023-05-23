مسؤول روسي: نكافح الإرهاب في بلجورود
قال حاكم منطقة بلجورود الروسية، اليوم الثلاثاء، إن "عملية لمكافحة الإرهاب" تتواصل في المنطقة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، وإن وزارة الدفاع ووكالات إنفاذ القانون تعمل على "تطهيرها".
وكتب الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف، على تطبيق تيليجرام: "في ما يتعلق بالوضع في منطقة جريفورون، تواصل وزارة الدفاع جنبا إلى جنب مع وكالات إنفاذ القانون تطهيرها".
وأضاف: "أناشد الآن سكان جريفورون الذين غادروا منازلهم مؤقتا... ليس من الممكن العودة بعد".
وذكر أن امرأة توفيت خلال عملية الإجلاء أمس الاثنين.
وكان حاكم بلجورود الروسية قد أعلن يوم الاثنين أن "مجموعة تخريبية" تابعة للجيش الأوكراني دخلت الأراضي الروسية في منطقة جريفورون المتاخمة لأوكرانيا.
وقال فياتشيسلاف حينها في بيان على تيليجرام، إن الجيش الروسي وقوات الأمن يتخذان إجراءات لصد التوغل.
كما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إنه تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بهجمات "مجموعة المخربين الأوكرانيين"، مضيفا أن القوات الروسية تعمل على طردها والقضاء عليها.