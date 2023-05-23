مسؤول روسي: نكافح الإرهاب في بلجورود

قال حاكم منطقة بلجورود الروسية، اليوم الثلاثاء، إن "عملية لمكافحة الإرهاب" تتواصل في المنطقة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، وإن وزارة الدفاع ووكالات إنفاذ القانون تعمل على "تطهيرها".

وكتب الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف، على تطبيق تيليجرام: "في ما يتعلق بالوضع في منطقة جريفورون، تواصل وزارة الدفاع جنبا إلى جنب مع وكالات إنفاذ القانون تطهيرها".

وأضاف: "أناشد الآن سكان جريفورون الذين غادروا منازلهم مؤقتا... ليس من الممكن العودة بعد".

وذكر أن امرأة توفيت خلال عملية الإجلاء أمس الاثنين.