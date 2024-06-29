روسيا تسيطر على بلدة جديدة في دونيتسك

أعلنت روسيا، اليوم السبت، أنها سيطرت على بلدة شومي في جمهورية دونيتسك، بحسب وكالة سبوتنيك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن وحدات قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية سيطرت على البلدة.

وأوضحت أن خسائر الجانب الأوكراني وصلت إلى "360 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارة، وعدد من المدافع".

وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وتم صد هجوم مضاد شنته وحدات من لواء الهجوم الجبلي العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".