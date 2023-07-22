رسالة أمنيين كبار إلى نتنياهو: حكومتك تقوض أمن إسرائيل

أعرب عدد من قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية السابقين، اليوم السبت، عن دعمهم للضباط والأفراد الاحتياط الذين يرفضون الخدمة التطوعية في الجيش الإسرائيلي.

وأكد رؤساء جهاز الموساد والأمن العام "الشاباك" ورؤساء هيئة الأركان المتقاعدون، اليوم (السبت)، في رسالة جماعية موجهة الى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنهم "يدعمون الجنود والضباط الذين قرروا وقف عملهم التطوعي في صفوف الأجهزة الأمنية".

وقالوا في رسالتهم إن رئيس الوزراء "مسؤول عن الأضرار التي تلحق بالأمن الوطني في إسرائيل".

كما ورد في الرسالة الموجهة لنتنياهو، حسب ما أفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية "الحكومة تحت قيادتك تدفع بالتشريعات بينما تتجاهل تماما الضرر الذي يلحق بالديمقراطية الإسرائيلية".

وتابعت "الإجراءات التشريعية تسحق القاسم المشترك للمجتمع الإسرائيلي، وتمزق الشعب، وتفكك الجيش الإسرائيلي وتلحق ضررا فادحا بأمن إسرائيل".

وحمل الموقعون على الرسالة، نتنياهو شخصيا، المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي تلحق بالجيش، وبأمن إسرائيل، كما طالبوه بوقف التشريعات، وأن تبدأ عملية التحاور من أجل تغييرات تتم فقط عبر التوافق الواسع بين الشعب.

وتشهد إسرائيل منذ تولي حكومة اليمين الإئتلافي، برئاسة بنيامين نتنياهو، مظاهرات واضطرابات متواصلة وبشكل يومي، احتجاجا على خطة الحكومة الائتلافية للتعديلات القضائية، الرامية الى إلغاء صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، أعلى سلطة في إسرائيل.