مسؤول: القوات الروسية تتقدم في باخموت الأوكرانية

ومعركة باخموت نقطة محورية ودامية منذ شهور في حرب روسيا على أوكرانيا، والتي تصفها موسكو بأنها "عملية عسكرية خاصة".

وقال بوشيلين، إن جزءا كبيرا من القوات الأوكرانية أُجبر على الانسحاب من مصنع آزوم للمعادن على الجانب الغربي من نهر باخموتكا.

وذكر أن "الشيء المهم هنا كان إخلاء المنطقة الصناعية في المصنع نفسه. ويمكنك القول إن هذا قد تم بالفعل الآن، إذ هزم الرجال للتو المقاتلين (الأوكرانيين) هناك الذين تُركوا في مجموعات فردية فقط".

ويقول كل طرف إنه يكبد الطرف الآخر خسائر فادحة في باخموت.

وأردف بوشيلين قائلا إن مقاتلين من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يواصلون قيادة الهجوم في المدينة.

وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون "رجال (فاغنر) يتقدمون، بالطبع يتقدمون، رغم أن ذلك يتطلب منهم بذل قصارى جهدهم".

وتابع قائلا: "خلقوا ظروفا يستحيل معها على العدو أن يحاول حتى بحذر جلب معدات قتالية، أو احتياطيات، أو حتى إجلاء الجرحى. كل هذا صعب للغاية على العدو لأن كل الطرق تحت سيطرة النيران (الروسية)".