أوكرانيا تنفي سيطرة روسيا على سوليدار وتؤكد استمرار المعارك "الشرسة"

نفت كييف، اليوم الجمعة، سيطرة روسيا على مدينة سوليدار الأوكرانية، مؤكدة استمرار المعارك "الشرسة"، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت، اليوم، أن قواتها سيطرت على بلدة سوليدار الأوكرانية، أمس الخميس، حسب وسائل إعلام رسمية.

وأضافت الوزارة الروسية، وفقا لوكالة "رويترز"، أن استيلاء موسكو على المدينة سيسمح لقواتها بقطع القوات الأوكرانية عن بلدة باخموت القريبة والأكبر بكثير.

فيما أكّدت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية غانا ماليار صباح الجمعة، أن أوكرانيا تتصدى حاليا لهجوم روسي "مكثف جدا" في سوليدار رغم "ليلة ساخنة" في هذه البلدة الصغيرة الواقعة في شرق البلاد.

وقالت ماليار على تلغرام إن "الليلة كانت ساخنة في سوليدار والأعمال العدائية مستمرة".