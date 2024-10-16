"مناطق إستراتيجية".. روسيا تسيطر على بلدتين شرقي أوكرانيا‎

واصلت روسيا تقدمها في الأراضي الأوكرانية، معلنة، اليوم الأربعاء، سيطرتها على بلدتين جديدتين في شرق أوكرانيا، وهي المنطقة التي تتقدم فيها قواتها بسرعة منذ عدة أسابيع، بحسب "فرانس برس".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنها سيطرت على بلدة نيفسكي في منطقة لوغانسك، وكذلك بلدة كراسني يار، الواقعة على بعد عشرة كيلومترات من بوكروفسك، التي تعد منطقة إستراتيجية للجيش الأوكراني.

وفي أوكرانيا، أعلنت القوات الجوية أن روسيا أطلقت 136 طائرة مسيرة هجومية من تصميم إيراني على البلاد، مؤكدة أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 51 طائرة، كما تم إسقاط 60 طائرة أخرى بواسطة دفاعات التدخل الإلكتروني.

انقطاع الكهرباء

وفي جنوب أوكرانيا أعلن مسؤولون اليوم الأربعاء، انقطاع الكهرباء عن مدينة خيرسون التي تعرضت لقصف روسي مستمر، مشيرين إلى مباشرة أعمال إصلاح الشبكة.

ويتزايد القلق في أوكرانيا بعد موجة من الضربات الروسية ضد شبكة الكهرباء في البلاد تهدد بترك المدن والبلدات في البرد والظلام خلال فصل الشتاء.

وقال حاكم خيرسون أوليكساندر بروكودين: "حاليًا، تعمل المنطقة المجاورة على إصلاح شبكات الكهرباء التي تزود خيرسون وجزءًا من المنطقة".

وتابع: "أكد لنا مهندسو الطاقة أنهم سيعيدون الكهرباء إلى المدينة في غضون ساعات قليلة".

كما انقطعت إمدادات الكهرباء في أجزاء من منطقة ميكولايف المجاورة التي تعرضت لقصف روسي عنيف.

وبحسب ما أعلنته السلطات، فإن السبب المباشر للانقطاع كان عطلًا فنيًا وليس ضربة جوية.