غارات إسرائيلية على نقاط عند الحدود اللبنانية السورية في الهرمل

logo
العالم

"مناطق إستراتيجية".. روسيا تسيطر على بلدتين شرقي أوكرانيا‎

"مناطق إستراتيجية".. روسيا تسيطر على بلدتين شرقي أوكرانيا‎
آثار هجوم روسي على لوغانسكالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
16 أكتوبر 2024، 11:41 ص

واصلت روسيا تقدمها في الأراضي الأوكرانية، معلنة، اليوم الأربعاء، سيطرتها على بلدتين جديدتين في شرق أوكرانيا، وهي المنطقة التي تتقدم فيها قواتها بسرعة منذ عدة أسابيع، بحسب "فرانس برس".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنها سيطرت على بلدة نيفسكي في منطقة لوغانسك، وكذلك بلدة كراسني يار، الواقعة على بعد عشرة كيلومترات من بوكروفسك، التي تعد منطقة إستراتيجية للجيش الأوكراني.

وفي أوكرانيا، أعلنت القوات الجوية أن روسيا أطلقت 136 طائرة مسيرة هجومية من تصميم إيراني على البلاد، مؤكدة أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 51 طائرة، كما تم إسقاط 60 طائرة أخرى بواسطة دفاعات التدخل الإلكتروني.

انقطاع الكهرباء

وفي جنوب أوكرانيا أعلن مسؤولون اليوم الأربعاء، انقطاع الكهرباء عن مدينة خيرسون التي تعرضت لقصف روسي مستمر، مشيرين إلى مباشرة أعمال إصلاح الشبكة.

69b3a10f-d26b-462a-8ce7-63302d84b5f5

ويتزايد القلق في أوكرانيا بعد موجة من الضربات الروسية ضد شبكة الكهرباء في البلاد تهدد بترك المدن والبلدات في البرد والظلام خلال فصل الشتاء.

وقال حاكم خيرسون أوليكساندر بروكودين: "حاليًا، تعمل المنطقة المجاورة على إصلاح شبكات الكهرباء التي تزود خيرسون وجزءًا من المنطقة".

وتابع: "أكد لنا مهندسو الطاقة أنهم سيعيدون الكهرباء إلى المدينة في غضون ساعات قليلة".

كما انقطعت إمدادات الكهرباء في أجزاء من منطقة ميكولايف المجاورة التي تعرضت لقصف روسي عنيف.

وبحسب ما أعلنته السلطات، فإن السبب المباشر للانقطاع كان عطلًا فنيًا وليس ضربة جوية.

أخبار ذات علاقة

زيلينسكي يعرض "خطة النصر".. وموسكو تدعوه "أن يصحو"

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC