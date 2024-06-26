الغارديان: "الانتخابات المبكرة" هدية ماكرون لليمين المتطرف

اعتبرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن الخطوة الجريئة، التي اتخذها الرئيس إيمانويل ماكرون في الدعوة إلى انتخابات برلمانية مُبكرة في البلاد، بمثابة "نعمة" لليمين المتطرف وزعيمته مارين لوبان.

ورأت أن محاولة ماكرون في الانتخابات البرلمانية، المُقرر إجراؤها الأسبوع المُقبل، لاستعادة الزخم السياسي، تحولت بعد هزيمة حركته الوسطية في الانتخابات الأوروبية، إلى زلة كبيرة.

وأوضحت الصحيفة أن ماكرون كان يرمي من خطوته إلى كبح صعود حزب "التجمع الوطني"، الذي تتزعمه لوبان، والذي أذل حركة "معًا" الوسطية، في الانتخابات الأوروبية في وقت سابق من شهر حزيران/يونيو الجاري.

وذكرت أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن حزب الجبهة الوطنية (يمين متطرف) قد يتمكن من تأمين ما يصل إلى 36% من الأصوات، وهو ما يتجاوز أعلى مستوياته السابقة.