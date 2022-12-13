النرويج تطالب تويتر بتصحيح خطأ في حسابات رسمية لمسؤوليها عُرّفت بأنها "نيجيرية"

طلبت وزارة الخارجية النرويجية، الثلاثاء، من تويتر تصحيح خطأ طال حسابات مسؤولين في البلاد عرّفت عنها الشبكة بالخطأ على أنها تابعة لجهات حكومية نيجيرية.

وبسبب خطأ فني على ما يبدو، ظهر بجانب أسماء الحسابات الموثقة العائدة لرئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور ووزيرة خارجية البلاد أنيكن هويتفيلت والوزارة التي تديرها، تعريف يفيد بأنها تابعة لمسؤولين حكوميين "نيجيريين" بدلاً من "نرويجيين".