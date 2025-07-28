على خطا ماكرون.. ستارمر سيقدم خطة للاعتراف بدولة فلسطين

ذكرت صحيفة "التلغراف"، اليوم الاثنين، أن رئيس وزراء بريطانيا سيكشف هذا الأسبوع عن خطته بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية وسط ضغوط داخل حزب العمال.

وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء كير ستارمر سيقدم تصوراً مفصلاً بشأن ما يجب أن يحدث لتعترف بريطانيا بدولة فلسطينية".

ونقلت الصحيفة عن نائب في حزب العمال قوله: "نخشى من أن تأخير الاعتراف بدولة فلسطينية سيخدم الحزب اليساري الجديد لكوربين".

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد أعلن قبل أيام أن فرنسا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين، حيث تعتقد باريس أن الاعتراف بفلسطين يُمكن أن يُحفّز تحقيق حل الدولتين.

وكانت "التلغراف" قد كشفت، في 5 يوليو/تموز الحالي، أن الرئيس ماكرون سيضغط على رئيس الوزراء البريطاني ستارمر للاعتراف بدولة فلسطين خلال زيارته إلى لندن.