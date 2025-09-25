logo
"يتناقض مع سياساته العدوانية".. إيران تنتقد خطاب ترامب في الأمم المتحدة

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرًا أن الحديث عن التزام واشنطن بالدبلوماسية يتناقض مع سياساتها العدوانية ضد إيران والمنطقة.

وقال بقائي، في منشور عبر منصة "إكس"، إن توجيه اتهامات باطلة إلى إيران "لا يمكن أن يخفي مشاركة الولايات المتحدة المباشرة في استمرار الإبادة ضد الفلسطينيين، ودعمها للإرهاب المنظم، وتغطيتها للعدوان الإسرائيلي المستمر على دول المنطقة".

وأضاف أن "الافتخار بالهجمات غير القانونية ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية لا يقلل من مسؤولية واشنطن الدولية، بل يضاعفها"، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تكشف عمق العداء الأمريكي للشعب الإيراني.

وختم بقائي بالتأكيد على أن "الادعاء الأمريكي بالرغبة في التفاوض مجرد خداع وتناقض مكشوف، إذ لا يمكن التحدث عن الدبلوماسية بينما تُقصف دولة أخرى في الوقت ذاته".

في سياق متصل، قال المبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ویتكوف، إن واشنطن "تتحدث مع الإيرانيين ولديها رغبة في مواصلة الحوار معهم".

 

