قائد فاغنر: الهجوم الأوكراني المضاد بدأ في محيط باخموت
قال يفجيني بريجوجن رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، اليوم الخميس، إن وحدات أوكرانية بدأت هجومها المضاد وتقترب من محيط باخموت، بينما قالت وزارة الدفاع الروسية، إن مظلييها يساندون زحفا على غرب المدينة.
ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من أي من التأكيدين اللذين جاءا وسط تصاعد في الخلاف بين بريجوجن ووزارة الدفاع الروسية بشأن مجريات الغزو الذي دخل الآن شهره الخامس عشر.
وقال بريجوجن في رسالة صوتية على قناته على "تيليجرام"، إن العمليات الأوكرانية تثبت أنها "ناجحة جزئيا للأسف"، وأن الرئيس الأوكراني "كان مخادعا" عندما قال إن الهجوم المضاد تأجل في انتظار وصول المزيد من المساعدات من دول أجنبية".
وأضاف بريجوجن الذي اتهم مرارا مسؤولين كبارا في وزارة الدفاع الروسية بحرمان قواته من الذخيرة: "الهجوم المضاد في الواقع يمضي قدما بأقصى سرعة حول باخموت".
وقال بريجوجن والجيش الأوكراني أيضا، أمس الأربعاء، إن قوات كييف ألحقت هزيمة ساحقة بوحدة من الجيش الروسي قرب باخموت في تقدم كبير لأوكرانيا.
وفي إفادتها اليومية، اليوم الخميس، لم تأت وزارة الدفاع الروسية على ذكر ذلك التراجع وقالت، إن القوات تواصل تقدمها.
وقالت الوزارة: "مجموعات قتالية تواصل هجومها على الجزء الغربي من باخموت.. مظليون قدموا الدعم لهم وأوقفوا وحدات الجيش الأوكراني على المشارف".