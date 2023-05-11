قائد فاغنر: الهجوم الأوكراني المضاد بدأ في محيط باخموت

قال يفجيني بريجوجن رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، اليوم الخميس، إن وحدات أوكرانية بدأت هجومها المضاد وتقترب من محيط باخموت، بينما قالت وزارة الدفاع الروسية، إن مظلييها يساندون زحفا على غرب المدينة.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من أي من التأكيدين اللذين جاءا وسط تصاعد في الخلاف بين بريجوجن ووزارة الدفاع الروسية بشأن مجريات الغزو الذي دخل الآن شهره الخامس عشر.

وقال بريجوجن في رسالة صوتية على قناته على "تيليجرام"، إن العمليات الأوكرانية تثبت أنها "ناجحة جزئيا للأسف"، وأن الرئيس الأوكراني "كان مخادعا" عندما قال إن الهجوم المضاد تأجل في انتظار وصول المزيد من المساعدات من دول أجنبية".