إيران تهرّب طائرتين من ليتوانيا متجاوزةً العقوبات
أفاد موقع "vz.lt" الإخباري في ليتوانيا للأعمال، أن طائرتين من طراز إيرباص A340، تابعتين لشركة "Macka Invest" للتأجير في جمهورية غامبيا، كان من المقرر أن تطيرا من شياولياي في ليتوانيا إلى سريلانكا والفلبين، في أواخر فبراير/شباط الماضي، انتهى بهما الأمر في إيران.
وأضاف الموقع، في تقرير، أنه "تم إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بالطائرتين بمجرد دخولهما إيران، وبعد ذلك بوقت قصير، أفادت منصة بيانات الطيران "ch-aviation" بأن إحدى الطائرتين هبطت في مطار مهرآباد في طهران، والأخرى في مطار كوناراك في تشابهار جنوب إيران".
وأوضح التقرير أنه "بهذه الطريقة، استعادت شركة ماهان إير، وهي شركة طيران تعمل في إيران مملوكة للحرس الثوري، طائرتين من طائراتها للتحايل على العقوبات الأمريكية القائمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني"، بحسب الموقع.
وبقيت طائرة ثالثة تابعة لشركة "Macka Invest" في شياولياي.
وبحسب أوريليجا كويزادا، مدير مطار شياولياي، لم يُسمح لها بالإقلاع بسبب قطع الغيار التي كانت تحملها.
وأضاف: “كان من المقرر أن تتوجه الطائرة إلى الفلبين، لكننا نفترض أنه كان من الممكن أن تهبط في إيران أيضًا. لا شيء كان يمكن أن يمنع ذلك"، مبينًا "لذلك، لم نترك الأمر يمر عندما اكتشفنا أن الطائرة الأولى هبطت في إيران”.
وصرحت شركة "Oro Navigacija"، مزود خدمات الملاحة المملوك للدولة في ليتوانيا، لـ "vz.lt" أن الطائرات الثلاث لم تثر أي شبهات، وأن تحركها خارج المجال الجوي الليتواني كان ضمن اختصاص مقدمي خدمات الملاحة الجوية في البلدان الأخرى.
وتخضع خطوط ماهان الجوية للعقوبات الأمريكية، منذ العام 2011، وفي الصيف الماضي، استوردت الشركة طائرة إيرباص A340 خرجت من الخدمة إلى إيران عبر إندونيسيا.