إيران تهرّب طائرتين من ليتوانيا متجاوزةً العقوبات

أفاد موقع "vz.lt" الإخباري في ليتوانيا للأعمال، أن طائرتين من طراز إيرباص A340، تابعتين لشركة "Macka Invest" للتأجير في جمهورية غامبيا، كان من المقرر أن تطيرا من شياولياي في ليتوانيا إلى سريلانكا والفلبين، في أواخر فبراير/شباط الماضي، انتهى بهما الأمر في إيران.

وأضاف الموقع، في تقرير، أنه "تم إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بالطائرتين بمجرد دخولهما إيران، وبعد ذلك بوقت قصير، أفادت منصة بيانات الطيران "ch-aviation" بأن إحدى الطائرتين هبطت في مطار مهرآباد في طهران، والأخرى في مطار كوناراك في تشابهار جنوب إيران".

وأوضح التقرير أنه "بهذه الطريقة، استعادت شركة ماهان إير، وهي شركة طيران تعمل في إيران مملوكة للحرس الثوري، طائرتين من طائراتها للتحايل على العقوبات الأمريكية القائمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني"، بحسب الموقع.