لوكاشينكو: سنعزز التعاون العسكري التقني مع إيران

قال رئيس روسيا البيضاء، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، خلال استقباله نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، إن بلاده تسعى إلى توطيد علاقاتها مع طهران في جميع المجالات‭ ‬بما يشمل "التعاون العسكري التقني". وفق وكالة "رويترز".

وأكد لوكاشينكو، أنه اتفق مع نظيره الإيراني بزشكيان على "الإعداد والتوقيع على اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين البلدين:

وكان الرئيس بزشكيان قد أكد استعداد إيران لمساعدة روسيا البيضاء، على "تخفيف أثر العقوبات الغربية غير القانونية".

وأشار بزشکیان إلى أن إيران وبيلاروسيا تشتركان في وجهات نظر متقاربة في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وأن الاتحاد الأوراسي ومنظمة شنغهاي ومجموعة بريكس توفر أطراً مناسبة لتسهيل وتعزيز التعاون البنّاء بين البلدين.

ويجري الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان زيارة إلى روسيا البيضاء، تم خلالها التوقيع على 12 اتفاقية تفاهم مشتركة في مجالات الصحة والدواء، السياحة، تطوير الاستثمارات في المناطق الحرة، السياسة، الصناعة، الإعلام، والاقتصاد. وأكد الطرفان كذلك على بيان مشترك يهدف إلى تطوير العلاقات الشاملة بين البلدين.