"ذا هيل": مسؤولان كبيران يغادران منصبيهما في البنتاغون

غادر مسؤولان رفيعا المستوى في الأمن الداخلي والسيبراني وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في إطار تغييرات على مستوى الإدارة التنفيذية، بحسب موقع "ذا هيل".

ونقل الموقع عن مصادر دفاعية أمريكية أن أشلي مانينغ، النائبة الرئيسية لمساعد وزير الدفاع لشؤون سياسة الأمن السيبراني، وجوناثان أوين، القائم بأعمال نائب مساعد وزير الدفاع لتكامل الدفاع الداخلي والدعم الدفاعي للسلطات المدنية، "قد انتقلا من مناصبهما" في البنتاغون.

شغلت مانينغ، التي تولت مناصب عدة داخل البنتاغون، منصب القيادة في مكتب سياسة الأمن السيبراني في وزارة الدفاع منذ العام الماضي.

وتم تأسيس هذا المكتب رسميًا في عام 2024، بعد صدور توجيه في قانون تفويض الدفاع لعام 2023.

وكانت مانينغ مسؤولة عن "تطوير وتنسيق وتقييم والإشراف على تنفيذ سياسة واستراتيجية الأمن السيبراني لوزارة الدفاع، وضمان توافق هذه الجهود مع الأهداف الوطنية الأمنية الشاملة".

أخبار ذات علاقة إقالات غير مسبوقة.. واشنطن تعيد هيكلة البنتاغون لمواجهة الصين وروسيا

أما أوين، الذي خدم في وزارة الخارجية الأمريكية وهو محارب قديم في مشاة البحرية الأمريكية، فكان يعمل سابقا في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية "أثناء تكليفه" من وكالة الأمن السيبراني وبنية التحتية للأمن.

ويأتي هذا التغيير بعد أيام قليلة من استقالة رئيس الابتكار التقني في البنتاغون، دوغ بيك، من منصبه.

وفي وقت سابق من أغسطس آب الفائت، أقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث ثلاثة مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، هم: مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية، اللواء جيفري كروز، ورئيس القيادة الخاصة البحرية، الأدميرال البحري ميلتون ساندز، ورئيسة احتياطي البحرية، نائبة الأدميرال نانسي لاكور.