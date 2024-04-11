دعت لضبط النفس.. موسكو تنسق مع إيران بشأن رد محتمل على إسرائيل

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو على اتصال مع طهران، وسط تقارير عن رد إيراني محتمل على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقال ريابكوف للصحفيين، ردا على سؤال بشأن وجود تواصل مع طهران في ظل الرد الإيراني المرتقب: "نعم نحن على اتصال مستمر مع إيران، من خلال البريكس".

وأضاف: "في المستقبل القريب ستكون هناك أيضًا مناقشات جديدة ومتعمقة حول مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط".

وتابع: "نحن ندين هذا العمل من جانب إسرائيل (الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق)، ونعتقد أن التواطؤ مع التصرفات الإسرائيلية في الشرق الأوسط، الذي يمثل جوهر سياسة واشنطن، أصبح في كثير من النواحي السبب الأساسي للمزيد من المآسي".

في غضون ذلك، دعت موسكو، الخميس، إيران وإسرائيل إلى ضبط النفس، بعدما أطلقت طهران تهديدات جديدة ضد الدولة العبرية.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحفيين: "من المهم جداً أن يمارس الجميع ضبط النفس لتجنّب زعزعة استقرار المنطقة غير المستقرة أصلا".

وكان "الحرس الثوري الإيراني" أعلن أن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، في 1 أبريل/ نيسان الجاري، ما أدى إلى مقتل 7 ضباط في الحرس الثوري الإيراني، بينهم اثنان من كبار العسكريين، هما محمد رضا زاهدي، قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان، ونائبه محمد هادي حاجي رحيمي.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تحتفظ بحق الرد على الهجوم الصاروخي على القنصلية العامة في دمشق، وكذلك تحديد كيفيته.