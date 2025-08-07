الكرملين يكشف موعد لقاء بوتين وترامب

أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في "الأيام المقبلة"، مع بدء التحضيرات للقمة بينهما.

ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية عن المستشار الرئاسي يوري أوشاكوف قوله "بناء على اقتراح من الجانب الأمريكي، تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ لعقد قمة ثنائية خلال الأيام المقبلة".

في غضون ذلك، جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، الدعوة لعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لوضع حد للحرب في أوكرانيا، وذلك غداة حديث ترامب عن إمكان عقد اجتماع مع نظيريه "قريبًا جدًّا".

وكتب زيلينسكي على منصات التواصل الاجتماعي "نحن في أوكرانيا قلنا مرارًا وتكرارًا، إن إيجاد حلول حقيقية قد يكون فعالًا على مستوى القادة. من الضروري تحديد توقيت لمثل هذه الصيغة ومجموعة القضايا التي سيتم البحث فيها".

وبوقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية اليوم الخميس، بأن ترامب حثّ فريقه على الإسراع في التخطيط للقاءات مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وذكرت وسائل الإعلام ذاتها، نقلًا عن مسؤولي البيت الأبيض، أن "مساعدي ترامب بدؤوا على الفور التخطيط للاجتماعات، وبينما يستغرق التخطيط لرحلة رئاسية واجتماع مهم مع زعيمين عالميين وقتًا عادة، أشار المسؤولون إلى أن ترامب يحثّ فريقه على الإسراع بترتيب اللقاءات".