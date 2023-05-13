بايدن يعين أمريكياً من أصول أفريقية نائبا لرئيس الاحتياطي الفيدرالي

عين الرئيس الأمريكي جو بايدن، العضو من أصول أفريقية في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، فيليب جيفرسون، نائبا لرئيس المؤسسة.

كما عين الاقتصادية، من أصول أمريكية لاتينية، أدريانا كوغلر، عضوا في مجلس محافظي الاحتياطي، في خطوة لتعزيز التنوع في المؤسسة المالية.

وانضم فيليب جيفرسون إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو 2022 بقرار من بايدن. وقد صادق مجلس الشيوخ بغالبية كبيرة على تعيين الأستاذ حينها في كلية ديفيدسون بولاية كارولينا الشمالية.

وقال جو بايدن في بيان "أتطلع إلى المصادقة بسرعة على تعيينه نائبا للرئيس".