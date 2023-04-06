بعد لقائها مكارثي.. رئيسة تايوان: الدعم الأمريكي يظهر أن تايبيه "ليست معزولة"
قالت رئيسة تايوان، تساي إينغ- وين، إن الحشد الكبير من سياسيي الحزبين الأمريكيين الديموقراطي والجمهوري الذين التقوها في كاليفورنيا، يؤكد أن تايبيه "ليست معزولة وليست وحيدة" في مواجهة الغضب الصيني.
وشدّدت رئيسة تايوان في تصريحات للصحافيين خلال جولة في مدينة سيمي فالي على هامش لقائها رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، على أن "حضورهم ودعمهم الراسخ يطمئنان شعب تايوان الى أننا لسنا معزولين ولسنا وحيدين".
وفي وقت سابق اليوم، استقبل رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي، في كاليفورنيا، رئيسة تايوان تساي إنج ون في مستهلّ اجتماع أثار حتى قبل انعقاده غضب الصين.
وعُقد الاجتماع بين مكارثي وتساي في مكتبة رونالد ريجان الرئاسية بمدينة "سيمي فالي".
واحتشد أمام المكتبة متظاهرون مؤيّدون لبكين وآخرون مؤيّدون لتايوان في تجمّعين متضادّين.