بعد لقائها مكارثي.. رئيسة تايوان: الدعم الأمريكي يظهر أن تايبيه "ليست معزولة"

وفي وقت سابق اليوم، استقبل رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي، في كاليفورنيا، رئيسة تايوان تساي إنج ون في مستهلّ اجتماع أثار حتى قبل انعقاده غضب الصين.



وعُقد الاجتماع بين مكارثي وتساي في مكتبة رونالد ريجان الرئاسية بمدينة "سيمي فالي".

واحتشد أمام المكتبة متظاهرون مؤيّدون لبكين وآخرون مؤيّدون لتايوان في تجمّعين متضادّين.

