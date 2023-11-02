روسيا تسقط 9 مسيّرات أوكرانية قرب محطة زابوريجيا النووية‎

قالت روسيا، اليوم الخميس، إنها اعترضت 9 طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من مدينة إنرغودار الأوكرانية، حيث تقع محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها موسكو.

ومحطّة زابوريجيا التي تُعدّ الأكبر في أوروبا وتضمّ 6 مفاعلات، تخضع لسيطرة القوّات الروسيّة منذ آذار/مارس 2022. وتتبادل كييف وموسكو منذ ذلك الحين الاتهامات بالتخطيط للتسبب في حادث في الموقع.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنه "تم رصد 9 طائرات مسيرة أوكرانية واعتراضها بواسطة معدات الدفاع الجوي أثناء الخدمة بالقرب من مدينة إنرغودار في منطقة زابوريجيا".

واتهمت الوزارة أوكرانيا بالتهديد بالتسبب بـ "كارثة" في المحطة النووية، خلال ما قالت إنها عملية تبديل روتينية لمسؤولي الوكالة النووية التابعة للأمم المتحدة، الذين يراقبون السلامة هناك.

وأكد الدبلوماسي الروسي ميخائيل اوليانوف في وقت سابق اليوم الخميس أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت فندقا في موقع المحطة النووية، دون المزيد من التفاصيل.

وقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "شن الجانب الأوكراني هجوماً واسع النطاق بطائرات مسيرة على بلدة إنرغودار الواقعة بالقرب من المحطة".

وتزايدت المخاوف بشأن المحطة منذ تفجير سد كاخوفكا الكهرمائي في 6 حزيران/يونيو الواقع في منطقة خاضعة للسيطرة الروسية في خيرسون، ما استدعى إجلاء آلاف السكان وأثار مخاوف من وقوع كارثة إنسانية وبيئية.