العثور على جثث 27 مهاجرا في صحراء تشاد

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إنه تم العثور على جثث 27 مهاجرا يُعتقد أنهم لقوا حتفهم بسبب العطش في صحراء تشاد.

وأضافت المنظمة أن تقارير ذكرت أن المهاجرين غادروا بلدة موسورو في وسط تشاد قبل نحو 17 شهرا على متن شاحنة صغيرة.

وأضافت: "يُعتقد أن الشاحنة ضلت الطريق وسط الصحراء وتعطلت لأسباب ميكانيكية ولقي المهاجرون حتفهم بعد ذلك من العطش". وكان بينهم أربعة أطفال.