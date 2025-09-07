"تحسبا لمخاطر محتملة".. خامنئي يدعو الحكومة إلى تخزين المواد الأساسية

أوعز المرشد الإيراني علي خامنئي، الأحد، للحكومة الإيرانية بتخزين المواد الأساسية، "لوجود مخاطر محتملة لا يمكن التنبؤ بها"، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتأتي هذه التوصية في ظل ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة ودول غربية، واحتمالات الحرب بين إيران وإسرائيل، إلى جانب استمرار العقوبات.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال، أخيرًا، إن "الهدف من ضغوط أمريكا والدول الغربية هو جعل إيران دولة ضعيفة منزوعة السلاح"، مؤكدا أن إيران سترد بحزم وقوة رادعة على أي عدوان.

وتُمثل هذه الخطوة استعدادًا لمواجهة سيناريوهات أمنية واقتصادية طارئة، قد تدفع الحكومة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي الغذائي والدوائي.