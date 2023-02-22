إيران تعلن فرض عقوبات على كيانات وشخصيات أوروبية وبريطانية
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية مساء اليوم الثلاثاء فرض عقوبات على كيانات وشخصيات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ردا على عقوبات مماثلة ضد مسؤولين وكيانات إيرانية.
وقالت الخارجية الإيرانية أنها فرضت عقوبات على 13 مؤسسة و15 فرداً في الاتحاد الأوروبي، كما فرضت عقوبات على 8 شخصيات في بريطانيا.
وأضافت أن "سبب هذه العقوبات هو دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية، والتحريض على الأعمال الإرهابية والعنف ضد الشعب الإيراني وتشجيعها، والتدخل في الشؤون الداخلية، والترويج للعنف والاضطراب في إيران، ونشر الأكاذيب عن إيران".
وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية أن هذه العقوبات جاءت بسبب "مشاركة تلك الشخصيات والمؤسسات الأوروبية والبريطانية في تصعيد العقوبات ضد الشعب الإيراني، الذي يعتبر إرهابا اقتصاديا".
وشملت العقوبات ائتلاف "من أجل إسرائيل" الأوروبي ومراكز أمنية إسرائيلية في بلجيكا وألمانيا وهولندا وفرض عقوبات على وزيري الدولة الفرنسيين لشؤون الصناعة والمساواة بين الرجل والمرأة.
كما شملت العقوبات قيادة التحالف الأوروبي وشركة "مافي ويغمن" الألمانية و"إيزابيل روم" و"رولان ليكور" و"رودريش كريزوتر" وشخصيات بريطانية منها "متيو جاناثان جوكس" و"آلان جاكوب" و "القبطان فيليب دينيس".
وفرض الاتحاد الأوروبي يوم أمس الإثنين بسبب انتهاك حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران، عقوبات ضد 32 شخصية إيرانية وكيانين، تشمل نائب قائد الحرس الثوري والمتحدث باسم الحرس الجنرال رمضان شريف ووزيري الثقافة والتربية والتعليم ونوابا في البرلمان ومسؤولين في القضاء ورؤساء سجون.