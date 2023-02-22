إيران تعلن فرض عقوبات على كيانات وشخصيات أوروبية وبريطانية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية مساء اليوم الثلاثاء فرض عقوبات على كيانات وشخصيات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ردا على عقوبات مماثلة ضد مسؤولين وكيانات إيرانية.

وقالت الخارجية الإيرانية أنها فرضت عقوبات على 13 مؤسسة و15 فرداً في الاتحاد الأوروبي، كما فرضت عقوبات على 8 شخصيات في بريطانيا.

وأضافت أن "سبب هذه العقوبات هو دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية، والتحريض على الأعمال الإرهابية والعنف ضد الشعب الإيراني وتشجيعها، والتدخل في الشؤون الداخلية، والترويج للعنف والاضطراب في إيران، ونشر الأكاذيب عن إيران".