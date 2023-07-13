شركة إسرائيلية تتولى تدريب عناصر من استخبارات أستراليا (تقرير)

كشف موقع "إنتليجنس أونلاين" أن شركة إسرائيلية ستتولَّى تدريبَ عناصر الاستخبارات الأسترالية، على مُواجهة "التهديدات والاختراقات الصينيّة"، خصوصًا على مستوى الأمن السيبراني.

وتم اختيار شركة "Cyberbit"؛ الذراع الإلكترونية لمجموعة الدفاع الإسرائيلية (Elbit) لتدريب خبراء من مديرية الإشارات الأسترالية، وهي وكالة مسؤولة عن الاستخبارات التقنية في البلاد.

وتوشك شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية على اتخاذ خطواتها الأولى في أستراليا.

وفازت الشركة التي يرأسها عدي دار، الرئيس السابق لشركة Elbit Security Systems الإسرائيلية، بعقد - نُشرت تفاصيله في 7 يوليو - لتدريب المتخصصين السيبرانيين من مديرية الإشارات الأسترالية.

تم إنشاء (Cyberbit)؛ وهي شركة تابعة لمجموعة الدفاع الإسرائيلية Elbit Systems، لتولي أنشطة الاستخبارات التقنية لشركة (Elbit).

وابتعدت (Cyberbit) عن الذكاء الإلكتروني، لتتوجه إلى الأمن السيبراني، مع التركيز بشكل خاص على حلول النطاق السيبراني.

وفي مواجهة النشاط السيبراني الصيني، تبنت كانبيرا موقفًا هجوميًا بشكل خاص بشأن الإنترنت مع الاستخدام المكثف للقرصنة، كما أصبحت سلطات إدارة الأمن الاسترالية مهتمة بشكل متزايد من حيث الاستجابة للحوادث.

تستدعي وكالة الأمن السيبراني الأسترالي بانتظام المدربين السيبرانيين، بما في ذلك شركة SpecterOps الأمريكية، التي يديرها ديفيد ماكغواير المتخصص السابق في سلاح مشاة البحرية.

كما تستخدم الوكالة أيضاً شركة التدريب الأسترالية Dimension Data Learning.

المصدر: موقع "انتليجنس أونلاين"