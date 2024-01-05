البيت الأبيض: كوريا الشمالية زودت روسيا بصواريخ بالستية وقاذفات

قال البيت الأبيض، الخميس، استنادا إلى معلومات مخابرات رفعت عنها السرية مؤخرا، إن كوريا الشمالية زودت روسيا في الآونة الأخيرة بصواريخ بالستية وقاذفات لتستخدمها في حربها على أوكرانيا.

وذكر جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين، أن واشنطن ستثير هذا التطور في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

ووصف كيربي نقل كوريا الشمالية أسلحة إلى روسيا بأنه "تصعيد كبير ومقلق"، وقال إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إضافية على من يسهلون صفقات الأسلحة هذه.

وأضاف كيربي: "تشير معلوماتنا إلى أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية زوّدت روسيا مؤخرا بقاذفات صواريخ بالستية وعدة صواريخ بالستية"، مستخدما الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.