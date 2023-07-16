بوتين يلوح بالرد إذا استُهدفت قوات روسية بذخائر عنقودية
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده لديها مخزون كاف من الذخائر العنقودية، مؤكدا أن موسكو تحتفظ بحق الرد، في حال استخدام السلاح المحرم دوليا ضد القوات الروسية في أوكرانيا.
وكانت أوكرانيا قد تلقت، مؤخرا، دفعة من الذخائر العنقودية قدمتها الولايات المتحدة، في إطار حزمة سخية من المساعدات العسكرية قدرها 500 مليون دولار.
ونقلت رويترز قول بوتين في تصريحات تلفزيونية نُقلت يوم الأحد "بطبيعة الحال، إذا جرى استخدامها (أي الذخائر العنقودية) ضدنا، فإن نحتفظ بحق الرد بالمثل".
وتلقت أوكرانيا الذخائر العنقودية رغم كونها محرمة من قبل أكثر من 100 دولة في العالم، بسبب قدرتها على إيقاع ضحايا من المدنيين.
وجرى تحريم الذخائر العنقودية من دول كثيرة، لأنها تؤدي لانفجار وسقوط أجزاء صغيرة على نطاق واسع، مع معدل فشل عال، لأن أجزاء كثيرة لا تنفجر في الحين، وربما لا يحصل الانفجار إلا بعد عقود.