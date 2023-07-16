بوتين يلوح بالرد إذا استُهدفت قوات روسية بذخائر عنقودية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده لديها مخزون كاف من الذخائر العنقودية، مؤكدا أن موسكو تحتفظ بحق الرد، في حال استخدام السلاح المحرم دوليا ضد القوات الروسية في أوكرانيا.

وكانت أوكرانيا قد تلقت، مؤخرا، دفعة من الذخائر العنقودية قدمتها الولايات المتحدة، في إطار حزمة سخية من المساعدات العسكرية قدرها 500 مليون دولار.