بوتين يلتقي غوتيريش في روسيا الخميس المقبل

أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الاثنين عن لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الخميس المقبل، على هامش قمة "البريكس".

ويُعد اللقاء المنتظر، هو الأول بين المسؤولين في روسيا منذ شهر نيسان/أبريل لعام 2022، وبدء الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف، خلال مؤتمر صحافي في موسكو إنه في نهاية قمة البريكس في قازان "ستعقد 7 لقاءات ثنائية" من بينها لقاء مع غوتيريش، الذي يزور روسيا للمرة الأولى منذ الـ26 من شهر نيسان/أبريل لعام 2022.

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وقد التقى حينها فلاديمير بوتين في موسكو، الذي أخبره أنه يؤمن بنتيجة "إيجابية" للمفاوضات مع أوكرانيا، ومنذ ذلك الحين، أوقفت موسكو وكييف جميع المفاوضات الرسمية، ويبدو أن مواقفهما غير قابلة للتوفيق.

وبعد تعرضها لعقوبات شديدة، تعتزم روسيا أن تثبت هذا الأسبوع في قازان فشل سياسة العزل والعقوبات، التي انتهجتها الدول الغربية ردًا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وعلى هامش القمة، سيجري الرئيس بوتين حوالى 15 اجتماعاً ثنائياً، تشمل نظراءه الصيني شي جينبينغ والجنوب إفريقي سيريل رامابوزا والتركي رجب طيب أردوغان والإيراني مسعود بزشكيان والمصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

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وحدّ الرئيس الروسي من تنقلاته الدولية بعد صدور مذكرة توقيف في حقه عن المحكمة الجنائية الدولية في شهر آذار/مارس لعام 2023 للاشتباه في ضلوعه في ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني إلى روسيا، وهي اتهامات أنكرتها موسكو بشدة.

وتغيّب الرئيس الروسي عن قمة "البريكس" السابقة في جنوب إفريقيا في شهر آب/أغسطس من عام 2023، ثم قمة مجموعة العشرين في الهند في شهر أيلول/سبتمبر من العام نفسه.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن الرئيس بوتين أنه لن يسافر إلى ريو دي جانيرو في البرازيل يومي 18 و19 تشرين الثاني/نوفمبر لحضور قمة مجموعة العشرين.