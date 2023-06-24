الأمن الروسي يبدأ دعوى جنائية ضد رئيس فاغنر

ووجه بريغوجين الاتهامات للجيش الروسي، الجمعة، لكنه لم يقدّم تفاصيل، وسارعت وزارة الدفاع لإصدار بيان قالت فيه إن اتهامات بريغوجين "غير صحيحة، وتمثل استفزازًا إعلاميًا".

وفي سلسلة من الرسائل الصوتية على قناته الرسمية على تيليجرام، قال بريغوجين: "الذين دمّروا شبابنا، ودمّروا حياة عشرات الآلاف من الجنود الروس، سيعاقبون".

وأضاف أن تفاصيل ما حدث ستظهر للتو، موضحًا: "وصل وزير الدفاع خصيصًا إلى روستوف لتنفيذ عملية لتدمير شركة فاغنر العسكرية الخاصة".

وتعهد بريغوجين بالانتقام، حيث قال: "هناك 25 ألفًا منا، وسنكتشف سبب حدوث الفوضى في البلاد".

لكنه أضاف أيضًا: "هذا ليس انقلابًا عسكريًا".

ويتهم بريغوجين علنًا وزير الدفاع سيرجي شويجو، والجنرال الروسي البارز فاليري جيراسيموف، بعدم الكفاءة.