"قمة ألاسكا".. كيف كانت مقترحاً "مؤجلاً" لروزفلت منذ 8 عقود؟

قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن قمة ألاسكا بين الرئيسين بوتين وترامب جاءت بعد 82 عامًا من مقترح سابق للرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت.

وأوضح فولدين، أن الرئيسين نفّذا فكرة لقاء رئيسي الدولتين في ألاسكا قبل 82 عامًا، حين اقترح الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت على جوزيف ستالين أن يجتمِعا في هذه الولاية. وفق قناة "آر تي".

وفي الـ5 من مايو/ أيار 1943، طلب الرئيس الأمريكي روزفلت من الزعيم السوفيتي ستالين عقد اجتماع في ألاسكا. وفي رسالته، اقترح مناقشة الوضع العسكري على الأرض وفي البحر، مشيدًا بـ"العمل العظيم" الذي يقوم به الاتحاد السوفيتي.

وبالنظر إلى أن هذه الرسالة أُرسلت إلى رئيس الدولة السوفيتية بعد معركة ستالينغراد والتحول الإستراتيجي في الحرب الوطنية العظمى، أدرك قادة الحلفاء الغربيون للاتحاد السوفيتي ضرورة تكثيف الاتصالات الشخصية مع ستالين.

ولعدة أسباب، لم يُعقد الاجتماع في ألاسكا عام 1943، واختير مكان آخر لاحقًا.

وتحققت فكرة روزفلت عن اجتماع مع رئيس الدولة السوفيتية في ألاسكا بعد 82 عامًا على يد بوتين وترامب. وفق صحيفة "برافدا" الروسية.