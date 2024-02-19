رغم اتهامه بالبذخ.. نتنياهو يرمم مكتبه الخاص زمن الحرب

وأكد أن التجديدات أجريت رغم الحرب وكلفتها، وشملت ممرًا يقود إلى مكتبه في الطابق ذاته الذي يقبع فيه مكتب رئيس هيئة الأمن القومي تسحاي هانغبي والناطق باسم رئيس الوزراء.

وتابع، إن ما حدث ينضم إلى سلسلة من التجديدات بمكاتب ومقار رئيس الوزراء أخيرًا، بلغت كلفتها ملايين الشواكل، منها مكتبه الخاص في مقر الكنيست، والذي شهد زيادة عدد الغرف الملحقة، وتخصيص غرفة للاجتماعات وأخرى لرئيس طاقمه تسحي برافرمان.

وكشف الإعلام العبري أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، أن الأزمة الاقتصادية لم تمنع إجراء تحسينات وأعمال صيانة في "فيلا" عائلة نتنياهو بمدينة قيسارية الساحلية، ولا سيما بركة السباحة، الأمر الذي دفع المحاسب الأول بمكتبه روعي بن بينشتي، إلى تقديم استقالته فور التسريب.

ويمتلك مدير مكتب نتنياهو يوسي شيلي صلاحية المصادقة على كل طلب يقدمه رئيس الوزراء للحصول على تمويل لعمليات الصيانة والتحديثات، سواء في مقره الرسمي أو منزله الخاص، من الموازنة العامة للبلاد وعلى حساب دافعي الضرائب.

رد مكتب نتنياهو على الانتقادات

من جانبه، رد مكتب نتنياهو قائلًا، إن تلك المخصصات المالية تنسجم مع القانون ووفق إجراءات صيانة منازل الوزراء وكذلك رئيس الحكومة، والهدف من تلك الأعمال هي سلامة المقار والحفاظ عليها، كما أنها بالحد الأدنى من التعديلات.

وصادقت لجنة الشؤون المالية بالكنيست، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، على زيادة مخصصات مكتب رئيس الوزراء، بواقع 56 مليون شيكل (16 مليون دولار)، من بينها 30 مليونا لعمليات ترميم وصيانة وتحسينات مقريه الرسمي والشخصي.

وذكر موقع "واللا" ذاته، الأسبوع الماضي، أن خطابًا أرسلته المستشارة القضائية للحكومة، غالي باهاراف ميارا، إلى مدير مكتب نتنياهو، شدَّدت فيه على نقل صلاحية المصادقة على نفقات عائلته، إلى المحاسب الأول مجددًا، بدلًا من مدير مكتبه.

وتسعى المستشارة القضائية إلى تقييد نفقات عائلة نتنياهو، وسحب ميزات مالية عديدة تتمتع بها زوجته سارة، منها تمويل نفقاتها الشخصية.