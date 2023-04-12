فاغنر تعلن السيطرة على 80% من باخموت

قال يفجيني بريجوجن، قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، في مقطع فيديو نُشر، اليوم الثلاثاء، إن قواته تسيطر الآن على أكثر من 80% من مدينة باخموت شرق أوكرانيا.

ويقود مقاتلو فاغنر جهود روسيا المستمرة منذ شهور للسيطرة على باخموت في واحدة من أكثر المعارك دموية منذ غزوها أوكرانيا قبل 13 شهرًا.

وأدت حرب الخنادق الطاحنة والقصف المستمر بالمدفعية إلى مقارنات مع الحرب العالمية الأولى بسبب الخسائر الفادحة التي لحقت بالجانبين.

وفي مقطع فيديو نشره مدون عسكري روسي على تطبيق "تيليغرام"، ظهر بريجوجن وهو يعرض خريطة للمنطقة تكشف كيف أن قواته تواصل حصار المدينة المدمرة حاليًا والتي كان يقطنها، قبل الغزو الروسي، زهاء 70 ألف نسمة.