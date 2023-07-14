لوبان تنتقد تقديم أسلحة لأوكرانيا وتستغرب "موقف ماكرون"

انتقدت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان قرار تسليم صواريخ طويلة المدى من طراز Scalp لدعم أوكرانيا في هجومها المضاد، واصفة إياه بـ "غير مسؤول".

وأعربت "لوبان" وفقا لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن معارضتها الشديدة لتسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، أثناء الحرب مع روسيا منذ 24 فبراير 2022.

وقالت لوبان وهي زعيمة نواب الجبهة الوطنية في الجمعية الوطنية "لا أستطيع أن أفهم سبب عدم تركيز الرئيس إيمانويل ماكرون بشكل كامل على تنظيم مؤتمر للسلام، لوضع حد لهذه الحرب، في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.