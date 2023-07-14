لوبان تنتقد تقديم أسلحة لأوكرانيا وتستغرب "موقف ماكرون"
انتقدت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان قرار تسليم صواريخ طويلة المدى من طراز Scalp لدعم أوكرانيا في هجومها المضاد، واصفة إياه بـ "غير مسؤول".
وأعربت "لوبان" وفقا لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن معارضتها الشديدة لتسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، أثناء الحرب مع روسيا منذ 24 فبراير 2022.
وقالت لوبان وهي زعيمة نواب الجبهة الوطنية في الجمعية الوطنية "لا أستطيع أن أفهم سبب عدم تركيز الرئيس إيمانويل ماكرون بشكل كامل على تنظيم مؤتمر للسلام، لوضع حد لهذه الحرب، في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ممانعة طويلة الأمد
يأتي هذا الموقف في أعقاب إعلان الرئيس الفرنسي في 11 يوليو تسليم صواريخ طويلة المدى من نوع Scalp لمساعدة أوكرانيا في تنفيذ هجومها المضاد.
وكانت مارين لوبان، قد دعت مرارا الى وقف توريد الأسلحة الفرنسية لأوكرانيا، واستنزاف ترسانة الجيش الفرنسي، حيث تقول "مساعدة أوكرانيا تبعا لقدراتنا أمر مفضل، لكننا لا نستطيع ذلك على حساب أمننا وأمن شعبنا".
مارين لوبان وورقة الجمهوريين
ومنذ اندلاع الحرب ضد أوكرانيا، أعربت مارين لوبان مرارًا وتكرارًا عن موقفها الرافض لتسليم أسلحة إلى أوكرانيا، مبررة موقفها بـ "الدور الجديد تمامًا" الذي اضطلع به الاتحاد الأوروبي، فالدخول في الحرب يتطلب حصول المصادقة الديموقراطية، من وجهة نظرها.
علاقة مستمرة تربط لوبان بالرئيس الروسي
كانت لوبان التقت بوتين قبل شهر من الانتخابات الفرنسية لعام 2017 التي خسرتها أمام ماكرون، حيث أجرت في موسكو رحلة حظيت بتغطية إعلامية جيدة كانت تهدف إلى تعزيز مكانتها على الساحة العالمية، وقالت إن وجهات نظرها بشأن أوكرانيا تتوافق مع آراء بوتين، وإن القرم "لم تكن أوكرانية أبداً".
وأثارت هذه الزيارة جدلا واسعا، حيث كانت روسيا تواجه اتهامات بأنها تدخلت في الانتخابات الأمريكية في العام السابق لمساعدة دونالد ترمب على الفوز، ونتيجة لذلك، بدأت لوبان تنأى بنفسها عن الزعيم الروسي ولم تجتمع معه مرة أخرى.
المصدر: صحيفة لوفيغارو