واشنطن وسول تعززان تعاونهما لردع تهديدات بيونغيانغ

قال مسؤول أمريكي إنه من المتوقع،‭‭ ‬‬الأربعاء، أن يتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، على توثيق التعاون المعني بردع التصعيد النووي من جانب كوريا الشمالية، وسط القلق المتزايد المتعلق بتنامي ترسانتها من الصواريخ والقذائف.

وسينتهز الحليفان أول زيارة رسمية لرئيس كوري جنوبي إلى واشنطن منذ أكثر من عقد لإرسال تحذير إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

ومن المتوقع أن يتفق الرئيسان على "إعلان واشنطن" جديد يصفه مسؤولون أمريكيون بأنه سيعطي كوريا الجنوبية رؤية مفصلة وصوتا فيما يخص تخطيط الولايات المتحدة لردع والاستجابة إلى أي واقعة نووية في المنطقة بواسطة مجموعة الاستشارات النووية التابعة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأفاد كبار المسؤولين بالإدارة الأمريكية عبر الهاتف بأنه في حين سيؤكد الحليفان على أن الدبلوماسية مع كوريا الشمالية هي الحل الأفضل، ستعلن واشنطن أنها ستنشر تكنولوجيا عسكرية مفروضة تشمل غواصة تطلق صواريخ باليستية إلى كوريا الجنوبية في استعراض للقوة، وأضافوا أن هذه ستكون أول زيارة لغواصة من هذا النوع منذ الثمانينيات.