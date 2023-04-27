استعدادات أمنية كبيرة لتأمين مظاهرة مليونية مؤيدة للحكومة الإسرائيلية
بدأت الشرطة الإسرائيلية والجهات الأمنية المختصة في إسرائيل، اليوم الخميس، نشر العناصر الراجلة والخيالة، استعدادًا للمظاهرة المليونية التي دعت إليها جماعات وأحزاب مؤيدة للحكومة الإسرائيلية دعمًا لخطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل في إسرائيل.
ومن المقرر أن تحتشد جموع المتظاهرين، مساء اليوم، في الحديقة الكبرى مقابل مبنى الكنيست في القدس.
كما أغلقت الشرطة الإسرائيلية بعض الطرق وحولت مسارات أخرى، وأقامت الحواجز الحديدية.
وكانت جماعات مؤيدة للحكومة وأحزاب من الائتلاف الحكومي دعت مناصريها للخروج في مظاهرة مليونية، ردًا على المظاهرات التي تنظمها المعارضة الإسرائيلية، احتجاجًا على خطة التعديلات القضائية.
وأكد المنظمون للمظاهرة المؤيدة للحكومة أن مطالبهم ستتركز على دعم الحكومة والتسريع بطرح خطة التعديلات القضائية أمام الكنيست، وعدم التراجع عن الخطة.
وتشهد إسرائيل، منذ إعلان الحكومة الإسرائيلية، خطة التعديلات القضائية مظاهرات حاشدة في عدة مدن رئيسة في البلاد، احتجاجًا على تلك الخطة.