استعدادات أمنية كبيرة لتأمين مظاهرة مليونية مؤيدة للحكومة الإسرائيلية

بدأت الشرطة الإسرائيلية والجهات الأمنية المختصة في إسرائيل، اليوم الخميس، نشر العناصر الراجلة والخيالة، استعدادًا للمظاهرة المليونية التي دعت إليها جماعات وأحزاب مؤيدة للحكومة الإسرائيلية دعمًا لخطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل في إسرائيل.

ومن المقرر أن تحتشد جموع المتظاهرين، مساء اليوم، في الحديقة الكبرى مقابل مبنى الكنيست في القدس.

كما أغلقت الشرطة الإسرائيلية بعض الطرق وحولت مسارات أخرى، وأقامت الحواجز الحديدية.