السجن عامين لصحفية إيرانية بسبب مقابلة مع والد مهسا أميني

وأضافت أن "الفرع 26 من المحكمة الثورية برئاسة القاضي أفشاري حكم عليها بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 150 مليون ريال، ومنعها من مغادرة إيران لمدة 5 سنوات بتهمة الدعاية ضد النظام والنشر بهدف إثارة الرأي العام من خلال نشر مقابلة مع والد مهسا أميني".

والصحفية معروفيان من أهالي مدينة سقز الكردية ومقيمة في طهران، واعتقلت من قبل قوات الأمن في 30 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقبل إلقاء القبض عليها، نشرت معروفيان تغريدة بعد مقابلة مع أمجد أميني، والد مهسا، قالت فيها: "لا أنوي الانتحار ولا أعاني من أي مرض كامن"، ساخرة من الرواية التي أوردتها إيران بشأن وفاة مهسا أميني.