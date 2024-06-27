انسحاب المرشح المتشدد قاضي زاده هاشمي من الانتخابات الإيرانية

أعلن المرشح للانتخابات الرئاسية في إيران عن التيار الأصولي المتشدد، أمير حسين قاضي زاده هاشمي، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الجمعة المقبل.

وقال قاضي زاده هاشمي في تغريدة له عبر حسابه في منصة "إكس"، إنه يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية استجابة لطلب جبهة القوى الثورية في إيران.

وقدم شكره لحملته الانتخابية ومجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية، داعيًا بقية المرشحين من التيار المتشدد إلى التوافق والانسحاب لصالح المرشح الأصلح وفق تعبيره.

وهذا أول انسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية في إيران من قِبل المرشحين.

ويتخوف التيار المتشدد من خسارة الانتخابات الرئاسية في ظل وجود عدة مرشحين مقابل مرشح واحد من التيار الإصلاحي مسعود بزشكيان.

وهناك 3 مرشحين من التيار المتشدد هم سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف وعلي رضا زاكاني، فيما يوجد مرشح أصولي معتدل هو مصطفى بور محمدي.